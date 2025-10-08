Каждый третий работающий британец брал отгулы из-за похмелья

Около 25% работающих британцев чувствуют себя обязанными выпивать на корпоративных мероприятиях или на посиделках с коллегами после рабочего дня. При этом 31% работающих британцев за последние 12 месяцев хотя бы раз брали отгул или больничный после таких случаев, так как не могли работать из-за похмелья. Такие данные приводит британский Институт изучения государственной политики (IPPR) в докладе об ущербе для экономики страны от потребления алкоголя.

В рамках исследования специалисты IPPR опросили 2083 работающих британца. Результаты показали, что, несмотря на поколенческую смену отношения к алкоголю (представители поколения Z в целом меньше пьют), традиция праздновать что-то коллективом на работе с выпивкой или пить с коллегами после работы никуда не уходит. Эксперты IPPR отмечают, что 38% работников в возрастной группе 18–24 лет заставляют себя выпивать вопреки своему желанию, боясь стать изгоем. При этом на следующий день после выпивки 41% молодых людей и 47% в возрастной группе 25–34 лет не могут нормально работать из-за похмелья. 22% опрошенных признались, что выходили на работу даже с сильным похмельем.

По мнению экспертов IPPR, качество работы в таких ситуациях страдает, что выливается в снижение производительности и наносит ущерб экономике страны. В IPPR отмечают, что большинство работодателей практически ничего не делает для исправления ситуации. Более половины опрошенных работников сообщили, что их руководство не вводит никаких правил и не проводит какой-то работы в этом отношении, а 73% опрошенных считают, что работодатель несет ответственность за снижение вреда от потребления алкоголя на рабочем месте.

Алена Миклашевская