На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение

На участке Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД) в Липецкой области обнаружено повреждение железнодорожных путей, сообщила пресс-служба облправительства.

Для сокращения задержек поездов введен реверсивный режим движения. Работа по восстановлению поврежденного участка завершается. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Днем 13 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о детонации взрывного устройства на железнодорожных путях. На месте погибли два человека, еще один пострадал — он скончался в больнице. Речь идет о сотрудниках регионального управления Росгвардии.

По данным Московской железной дороги, были повреждены пути на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области. Из-за этого от графика отстал ряд поездов.

Егор Одегов