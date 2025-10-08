Греф заявил о готовности открыть биометрическую платформу Сбера для других банков

Сбербанк (MOEX: SBER) в качестве эксперимента готов открыть свою биометрическую платформу для других банков. Сейчас он обсуждает такой вариант с одним из партнеров, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Как уточнил господин Греф, эксперимент могут провести до конца этого года или в начале следующего. «Если это пойдет, мы тоже готовы эту технологию (биометрию.— "Ъ") открывать всем партнерам, кто готов включаться, мы готовы это предоставлять»,— рассказал глава «Сбера» на «Финополисе».

В пресс-службе Сбербанка уточнили «Интерфаксу», что кросс-биоэквайринг предполагалось делать совместно с НСПК.

За последний год количество сданных биометрических образцов увеличилось в 4 раза, а количество платежей с помощью биоэквайринга — в 13 раз. Растет запрос на биоэквайринг со стороны как населения, так и бизнеса, что стимулирует банки активнее подключаться к новой технологии. К платформе биометрических сервисов НСПК присоединились уже полтора десятка банков — как крупных, так и региональных, в том числе 12 банков-эмитентов (держатели их карт могут платить с помощью биометрии) и 3 банка-биоэквайера (имеют сеть специальных терминалов для идентификации клиента по лицу и проведения оплаты).

Подробности — в материале «Ъ» «Платеж с человеческим лицом».