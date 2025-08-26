Платеж с человеческим лицом

Биометрические технологии развиваются быстрее, чем ожидали: за последний год количество сданных биометрических образцов увеличилось в 4 раза, а количество платежей с помощью биоэквайринга — в 13 раз. Растет запрос на биоэквайринг со стороны как населения, так и бизнеса, что стимулирует банки активнее подключаться к новой технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Биометрическое ускорение

По данным Центра биометрических технологий (ЦБТ; оператор Единой биометрической системы), к началу августа 2025 года более 7 млн человек зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС). Этот показатель вырос почти в 4 раза за последний год и в 28 раз — за последние два года. «Ежедневно в системе регистрируется до 40 тыс. человек, а текущий среднесуточный прирост пользователей в 5 раз превышает аналогичный показатель августа 2024 года»,— пояснил представитель оператора.

Рост числа регистраций связан прежде всего с увеличением числа услуг, доступных по биометрии, считают в Центре биометрических технологий. «Только за последний год были запущены сервисы оплаты проезда в четырех региональных метрополитенах, сервисы обслуживания в МФЦ и заселения в гостиницу без паспорта, проход в бизнес-залы, оформление сим-карт по биометрии и ряд других»,— отмечают в ЦБТ. Среди самых востребованных услуг — оплата покупок и проезда, оформление сим-карт, дистанционное банковское обслуживание, дополнительная защита личного кабинета на портале госуслуг и другие.

Универсальный выход

Крупнейшие участники банковского рынка уже существенно продвинулись во внедрении биоэквайринга — осуществлении платежей с помощью биометрии, так как обладают необходимыми ИТ-ресурсами. «Региональные банки пока отстают из-за высоких затрат на интеграцию, но Единая биометрическая система снижает барьеры входа»,— отмечают в компании—разработчике комплексных решений на основе биометрии для банков Face2. Однако развитие биометрических технологий как проекта федерального масштаба позволило существенно упростить задачу и сделать дорогой проект доступным всем желающим. В настоящее время любой банк может бесплатно подключиться к платформе биометрических сервисов НСПК. Никаких специальных требований к капиталу и уровню технологической зрелости не предъявляется.

С момента старта проекта в 2024 году к нему присоединились уже полтора десятка банков — как крупных, так и региональных, в том числе 12 банков-эмитентов (держатели их карт могут платить с помощью биометрии) и 3 банка-биоэквайера (имеют сеть специальных терминалов для идентификации клиента по лицу и проведения оплаты). «В настоящее время все ведущие банки страны проявляют интерес к подключению к платформе биометрических сервисов НСПК: одни уже запрашивают необходимую информацию, другие перешли к технической реализации»,— рассказал о ходе проекта руководитель направления биометрических сервисов НСПК Сергей Лысенко. При этом к платформе в настоящее время подключаются как крупные федеральные банки, так и региональные игроки.

В Альфа-банке пояснили, что стремятся быть в тренде технологических изменений и давать клиентам максимальный набор технологических сервисов. Участие в проекте позволит банку получить преимущества и усилить позиции на рынке. «Мы провели пилотный запуск и сразу увидели интерес пользователей к методу оплаты по биометрии»,— делится первыми результатами руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-банка Алексей Киричек. В банке «Центр-инвест» также решение о подключении к биоэквайринговой платформе было продиктовано интересом со стороны клиентов — как физических лиц, так и юридических. В ВТБ отметили заинтересованность в том, чтобы клиенты могли пользоваться услугами максимально удобно. «Кросс-банковский биоэквайринг в первую очередь повышает доступность услуги для каждого покупателя независимо от того, какой банк является эквайером торговой точки»,— пояснили в пресс-службе банка.

Чем раньше, тем лучше

Некоторые банки предпочитают со стороны понаблюдать за работой коллег, опасаясь технических сложностей. Для подключения банкам требуется произвести интеграцию с платформой биометрических сервисов в соответствии с набором стандартов НСПК, в том числе в части информационной безопасности. Кроме того, обновленное терминальное оборудование должно соответствовать методическим рекомендациям Банка России и Минцифры России. Участникам важно обеспечить соответствие требованиям к уровню защиты при работе с биометрическими сервисами.

Однако, несмотря на кажущуюся сложность, проект реализуется достаточно быстро. В среднем процесс подключения банка-эмитента к биоэквайрингу занимает около двух месяцев, рассказали в НСПК, однако сроки могут варьироваться в зависимости от выбранной модели работы. Примерно столько же времени требуется и для подключения биоэквайеров. «В случае с биоэквайрингом также необходимо обновить парк терминалов для поддержки биометрии. Тем не менее банки уже активно занимаются модернизацией оборудования, поскольку это нужно не только для внедрения биометрии, но и для поддержки других инновационных продуктов»,— отметил Сергей Лысенко.

В Альфа-банке уточнили, что при реализации проекта необходимы доработки процессинга, инфраструктуры терминальной сети, мобильных приложений, изменения в клиентской документации физлиц и юрлиц. «Все это требует времени. Однако чем раньше начать внедрение, тем больше шансов быть для клиентов банком первого выбора»,— делится опытом Алексей Киричек. В Face2 также считают, что не стоит откладывать подключение. «Необходимо уже сегодня готовить команды внутри банков, которые будут иметь соответствующие компетенции для работы с биоэквайрингом и проводить оперативную оценку инвестиций для развития этого направления»,— резюмируют эксперты Face2.

Конкурентное преимущество

Клиенты выбирают банки с удобными платежными решениями, считают в Face2. И цифры подтверждают, что все чаще клиенты совершают ежедневные покупки с помощью биометрии. Так, по данным ЦБТ, число покупок с использованием биометрии за год (первый квартал 2024 года/первый квартал 2025 года) выросло в 13 раз — с 3 млн до 39 млн. «При этом за первые три месяца 2025 года россияне совершили по биометрии больше платежей, чем за весь прошлый год»,— рассказывают о стремительном росте в ЦБТ.

Преимущество оплаты с помощью биоэквайринга перед другими видами платежей в том, что клиенту не нужны ни карта, ни телефон. Поэтому участники рынка ожидают, что биоэквайринг может быстро потеснить остальные виды платежей. «В следующем году мы ожидаем, что доля наличных в расчетах составит не более 10%. Переток продаж в интернет это дополнительно стимулирует»,— прогнозирует Алексей Киричек. В Face2 согласны с прогнозами коллег: «В ближайшие три-пять лет биометрия займет около 10–15% всех трансакций. Карты останутся основным способом, но их доля снизится примерно до 50% из-за конкуренции с биометрией и QR».

При этом для банков переход на биоэквайринг выгоден тем, что позволяет снизить издержки. «Биометрия уменьшает затраты на выпуск и обслуживание карт»,— поясняют в Face2. При этом банки уже сейчас имеют возможность на платформе биометрических сервисов НСПК реализовать оплату как с помощью сервиса СБП, так и по картам «Мир». В ближайшее время клиенты смогут уже в мобильном приложении выбрать платежный инструмент и платить с помощью лица.

Экономия на биотехнологиях

Существенную выгоду от биотехнологий получает и бизнес, поэтому неудивительно, что интерес к сервису со стороны предпринимателей растет. В Face2 считают, что большинство торговых предприятий готовы уже сейчас внедрять новые технологии. Из-за роста дефицита кадров и стойкой тенденции к сокращению расходов биометрия может помочь бизнесу в решении текущих задач. «Например, магазины смогут работать без участия физического продавца, то есть будут идентифицировать клиента на входе и при проведении платежей, а набор его продуктовой корзины будет контролироваться с помощью камер с видеоаналитикой»,— поясняет перспективы использования технологии разработчик.

Биометрия активно используется для доступа в бизнес-залы. Одним из таких примеров стал проект Mileonair. Компания использует биометрические технологии в рамках платформы НСПК в нефинансовом секторе для осуществления доступа в бизнес-залы в аэропортах РФ. На текущий момент сервис доступа по биометрии работает в 6 бизнес-залах 6 аэропортов, и планируется его дальнейшее масштабирование на 30 аэропортов в России. «Реальный коммерческий эффект можно будет оценить спустя время, но уже сейчас можно сказать, что использование помогает оптимизировать скорость обслуживания пассажиров и фонд оплаты труда»,— рассказал руководитель проектов по внедрению биометрии Mileonair Георгий Лаврентьев.

В ближайшие два-три года будет происходить активное внедрение биометрии в крупных ритейл-сетях, на транспорте и в сфере госуслуг, считают в Face2. «Также начнется массовое распространение в регионах, особенно в точках с высокой проходимостью — торговых центрах, АЗС, аэропортах»,— прогнозируют в компании-разработчике. «Помимо самой оплаты биометрическим способом мы уже видим запрос рынка на сервис проверки возраста, авторизации пользователей. Это даст нашим клиентам новые возможности помимо проведения финансовых операций, соответственно, это также в проработке»,— рассказал Алексей Киричек.