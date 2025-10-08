Силы ПВО за сутки сбили больше 200 дронов, две бомбы и четыре реактивных снаряда

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 218 украинских дронов. Также были перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также две управляемые авиационные бомбы.

Это следует из сегодняшней сводки Минобороны. Военное ведомство также отчиталось о взятии села Новогригоровка в Запорожской области. Накануне сообщалось о взятии населенного пункта Нововасилевское.

За сегодняшнюю ночь силы ПВО уничтожили 53 беспилотника над девятью российскими регионами, отмечали утром в Минобороны. О пострадавших не сообщалось.