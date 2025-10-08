Силы ПВО за ночь сбили 53 БПЛА над регионами России

С 23:00 мск 7 октября до 7:00 8 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 28 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, еще 11 БПЛА сбили над Воронежской областью, шесть — над Ростовской областью, по два — над Брянской и Курской областями, по одному — над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

В Воронежской области атаку дронов отразили на территории двух районов и двух городов, сообщил губернатор Александр Гусев. Никто не пострадал. В Ростовской области загорелась трава на территории предприятия в Сальском районе, возгорание потушили. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.