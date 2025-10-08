В Петербурге возбудили уголовное дело после убийства архитектора Супоницкого

Следственный комитет РФ подтвердил, что в Санкт-Петербурге на Кременчугской улице найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Как сообщили «Ъ» в правоохранительных органах, речь идет об известном архитекторе Александре Супоницком. Его убийца покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

По данным следствия, 73-летний потерпевший утром вышел провожать дочь в школу. У лифта он встретил 49-летнего соседа. Тот выстрелил в мужчину из карабина. После стрелявший спустился в свою квартиру этажом ниже и «свел счеты с жизнью», следует из пресс-релиза СКР. Возбуждено дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По данным Telegram-канала Baza, убийца — бывший топ-менеджер строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев. Около 10 лет назад он стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты более 21 млн руб. налогов.

Александр Супоницкий — председатель совета директоров группы компаний SUART и член Союза Архитекторов СССР и РФ. Он участвовал в проектировании станций метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы», Невской ратуши, яхт-клуба «Восточный».