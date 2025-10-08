Власти Новосибирска снизили цену на недостроенный «Подсолнух»

Мэрия Новосибирска снизила цену на выставленный на продажу недостроенный торговый центр «Подсолнух». Это следует из извещения о проведении публичных торгов.

Согласно документу, новые торги назначены на 13 ноября. Начальная цена установлена в размере 1,57 млрд руб. Как писал «Ъ-Сибирь», в этом году городские власти дважды пытались реализовать долгострой на ул. Ватутина за 1,8 млрд руб. Но желающих принять участие в торгах не нашлось.

В извещении указывается, что готовность объекта площадью 34 тыс. кв. м составляет 74%. Здание находится на арендованном земельном участке в 3,9 тыс. кв. м.

По данным департамента строительства и архитектуры мэрии, строительством комплекса с подземными автостоянками занималось ООО «Проектная компания “Подсолнух”», срок разрешения на строительство истек в 2019 году.

Валерий Лавский