«Экосистема МТС» до конца года поменяет название на ERION

До конца года «Экосистема МТС» (MOEX: MTSS) поменяет название на ERION в рамках масштабной реструктуризации. Об этом в интервью «Ъ» рассказал президент компании Ровшан Алиев.

«Это сочетание слов Era и Ion. Era — как новый период, будущее, а Ion — как движение заряженной частицы. То есть мы как бы со скоростью заряженной частицы движемся в новое»,— сказал господин Алиев.

Бизнесы всей группы, исключая МТС-банк, будут позиционироваться под самостоятельными брендами, пояснил он. Решение сменить бренд связано со стремлением к большей самостоятельности бизнесов. Каждая компания должна выстраивать собственную репутацию и стремиться войти в топ-3 в отрасли, сказал Ровшан Алиев.

Помимо ребрендинга, «Экосистема МТС» проводит оптимизацию расходов, сокращает административные затраты и инвестиции по менее приоритетным проектам. За последние 12 месяцев выручка экосистемы составила более 300 млрд руб., сказал господин Алиев. Он выразил надежду, что в следующем году доля экосистемы в выручке группы МТС составит 50%.

