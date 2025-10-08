Клуб НХЛ «Буффало Сейбрс» выставил вратаря Георгиева на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Буффало Сейбрс» выставил российского голкипера Александра Георгиева на драфт отказов. Об этом пресс-служба команды сообщила в социальной сети X.

12 сентября стало известно, что Георгиев подписал с «Буффало» однолетнее соглашение с зарплатой $825 тыс. За команду вратарь провел четыре предсезонных матча.

Главный тренер «Буффало» Линди Рафф сообщил The Buffalo News, что данное решение по Георгиеву было принято, поскольку ранее клуб забрал с драфта отказов канадского вратаря Колтена Эллиса. По словам специалиста, в «Сейбрс» давно были заинтересованы в этом голкипере и «не хотели упускать возможность заполучить его». Также на решение о выставлении Георгиева на драфт отказов повлияли положительные прогнозы относительно восстановления основного вратаря команды — финна Укко-Пекки Луукконена, получившего травму во время предсезонной подготовки.

Ранее Георгиев представлял «Сан-Хосе Шаркс», куда был обменян из «Колорадо Эвеланш» в декабре 2024 года. Всего в прошлом сезоне провел 49 матчей за эти команды, одержав 15 побед и отразив 87,5% бросков. Также голкипер выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе сборной России Георгиев стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Таисия Орлова