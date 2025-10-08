Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Клуб НХЛ «Буффало Сейбрс» выставил вратаря Георгиева на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Буффало Сейбрс» выставил российского голкипера Александра Георгиева на драфт отказов. Об этом пресс-служба команды сообщила в социальной сети X.

12 сентября стало известно, что Георгиев подписал с «Буффало» однолетнее соглашение с зарплатой $825 тыс. За команду вратарь провел четыре предсезонных матча.

Главный тренер «Буффало» Линди Рафф сообщил The Buffalo News, что данное решение по Георгиеву было принято, поскольку ранее клуб забрал с драфта отказов канадского вратаря Колтена Эллиса. По словам специалиста, в «Сейбрс» давно были заинтересованы в этом голкипере и «не хотели упускать возможность заполучить его». Также на решение о выставлении Георгиева на драфт отказов повлияли положительные прогнозы относительно восстановления основного вратаря команды — финна Укко-Пекки Луукконена, получившего травму во время предсезонной подготовки.

Ранее Георгиев представлял «Сан-Хосе Шаркс», куда был обменян из «Колорадо Эвеланш» в декабре 2024 года. Всего в прошлом сезоне провел 49 матчей за эти команды, одержав 15 побед и отразив 87,5% бросков. Также голкипер выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе сборной России Георгиев стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Таисия Орлова

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все