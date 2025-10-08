В Сочи с начала года выявлено более 570 нарушений правил использования СИМ

В Сочи с начала 2025 года проведено свыше 120 рейдовых мероприятий, направленных на выявление нарушений правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Проверки организуются сотрудниками ДПС УВД по городу совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации и представителями сервисов проката. Очередной рейд прошел на территории Хостинского района и был сосредоточен на контроле использования электросамокатов, электрических велосипедов и мотосредств, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов отметил, что пользователи электросамокатов и других СИМ составляют быстрорастущую категорию участников дорожного движения, что требует повышенного внимания со стороны контролирующих служб. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности и контроля за соблюдением правил на территории всех районов города проводится регулярный мониторинг совместно с сотрудниками ДПС. По его словам, в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также для создания комфортной городской среды в парках, набережных и пешеходных зонах действуют установленные ограничения — в ряде мест введено ограничение скорости, а в некоторых зонах полностью запрещено использование СИМ.

По итогам последнего мероприятия составлено семь административных протоколов за нарушения, связанные с эксплуатацией электрического вело- и мототранспорта.

С начала года в ходе рейдов выявлено 574 факта несоблюдения правил пользования средствами индивидуальной мобильности. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Сейчас в Сочи действует 37 зон с полным запретом и 47 зон с ограничением скорости передвижения электросамокатов и других СИМ. Они охватывают парки, скверы и набережные во всех внутригородских районах. Операторы прокатных сервисов внесли изменения в программное обеспечение для автоматического ограничения скорости на участках с установленными ограничениями.

Мария Удовик