Минприроды предложило на 20% поднять платежи за участки с россыпным золотом

Минприроды России предложило изменить методику расчета разового платежа за пользование недрами и требовать на 20% больше за участки с россыпным золотом. В Счетной палате поддержали предложение. Там объяснили инициативу тем, что Роснедра сократили объем отчислений в бюджет: в 2023 году план был выполнен на 44%, в 2024-м — на 82% при учете, что прогноз был сильно снижен, передает «Интерфакс».

«Повышение стартовых платежей позволит соблюсти баланс интересов государства и бизнеса на этапе предоставления участков недр в пользование с точки зрения их экономической ценности»,— заявили в Минприроды.

Роснедра перестали выполнять план по отчислениям в бюджет из-за несостоявшихся аукционов на право пользования участками. В 2023 и 2024 годах в Счетной палате заявляли, что причина заключается в отсутствии заявок по аукционам от заинтересованных компаний.

В России находятся около 6 тыс. участков россыпного золота. Несмотря на заявления Счетной палаты, в Минприроды утверждают, что статистика аукционов последних лет указывает на то, что инвесторы сильно заинтересованы в разработке таких месторождений.