Электроснабжение в трех муниципальных округах Херсонской области восстановлено

В трех муниципальных округах Херсонской области восстановили электроснабжение после аварии на подстанции, сообщили в пресс-службе предприятия «Херсонэнерго». «В Горностаевском, Великолепетихском и Верхнерогачинском муниципальных округах завершены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение восстановлено»,— отметили на предприятии.

По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, вчера из-за аварии на электроподстанции без света остались более 38 тыс. человек. Одновременно власти Запорожской области заявили об отключении электроэнергии по всему региону после атаки украинских БПЛА. Там подачу электричества возобновили к утру сегодняшнего дня.

Александр Дремлюгин, Симферополь