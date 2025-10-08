ФТС и ФНС работают над новой системой прослеживаемости товаров

Федеральная таможенная служба (ФТС), Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над созданием новой системы прослеживаемости товаров, чтобы исключить использование «серых» схем. Об этом рассказал глава ФТС Валерий Пикалев в Совете федерации.

По словам главы ФТС, обсуждаемая система поможет обеспечить прозрачность торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Ведется работа по созданию новой системы прослеживаемости товаров, которая будет направлена на исключение... возможности использования "серых" схем»,— уточнил господин Пикалев (цитата по «РИА Новости»).

С 1 июля 2021 года в России действует национальная система прослеживаемости товаров. Она предполагает сбор сведений о группах импорта (в том числе холодильников, стиральных машин, детских колясок и автокресел, бульдозеров и экскаваторов) для борьбы с контрафактом и контрабандой. Минфин предлагает ввести штрафы за нарушения в документах о товарах, прослеживаемости оборота которых требуют власти.