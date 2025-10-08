Рябков: если США неинтересна инициатива по ДСНВ, «мы и без этого обойдемся»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия до сих пор не получила ответа США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). При этом он подчеркнул, что о продлении соглашения речи не идет.

«Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это не интересно, мы без этого обойдемся»,— сказал Сергей Рябков журналистам.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Спустя две недели Дональд Трамп заявил, что «это звучит как хорошая идея», но более подробного комментария не дал.

Лусине Баласян