«Горкоммунхоз» закупит топливо на 800 млн рублей

МУП «Горкоммунхоз» из Набережных Челнов выделит 800 млн руб на закупку и поставку дизельного топлива через топливный модуль. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В город поставят 19,57 млн литров дизельного топлива не ниже 5 класса стандарта «Евро», средняя цена одного литра которого составляет 40,87 руб. Поставки будут производиться ежедневно, круглосуточно до конца этого года.

МУП «Горкоммунхоз» занимается перевозками пассажиров в городе и пригороде. Также предприятие ведет сбор неопасных отходов, участвует в строительных проектах, а также в строительстве железных дорог и метро.

Ранее сообщалось, что плановые остатки бензина и дизеля на АЗС Татарстана находятся в норме.

