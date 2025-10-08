В Ярославле не нашли подрядчика на ремонт здания для правительственного квартала

В Ярославле не найден подрядчик капитального ремонта здания бывшей детской больницы № 1 на проспекте Ленина. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что начальная цена контракта составляла 341 млн руб. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2026 года. Торги были намечены на 9 октября, но они не состоятся.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано на портале госзакупок.

Историческое здание находится напротив создаваемого «правительственного квартала» (Советская, 69) — комплекса недвижимости, куда переезжают структуры областного правительства. Ранее министр имущественных отношений региона сообщал, что здание бывшей больницы после ремонта также займут органы власти.

Антон Голицын