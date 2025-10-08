В школах и детских садах Сочи завершается подготовка помещений для защиты детей

В Сочи продолжается работа по обустройству укрытий на базе образовательных учреждений. В Центральном районе города подвальные помещения школ и детских садов приводят в надлежащее состояние для использования в случае чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В Центре творческого развития и гуманитарного образования завершено оборудование подвала, где обеспечены чистота и сухость, установлена вентиляционная система и уборная. По словам представителей городской администрации, в помещении размещены скамьи и запасы бутилированной воды.

В детском саду №6 завершена подготовка укрытий, рассчитанных на малышей от полутора лет. Здесь установлена мебель, включая кровати, организована вентиляция и хранение запасов питьевой воды. Воспитатели предусмотрели игрушки и подготовили индивидуальные «тревожные» чемоданчики, где находятся медикаменты, теплая одежда и продукты для детей.

Готовность к нештатным ситуациям обеспечена и в гимназии №8. В учебном заведении полностью оборудованы два укрытия, а третье находится на завершающем этапе подготовки. При необходимости учащиеся смогут разместиться и в глухих коридорах здания.

На всех объектах установлены указатели, обозначающие путь следования к укрытиям, а также размещены таблички с информацией об ответственных лицах и их контактами.

Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что работы по приведению укрытий в порядок продолжаются не только в образовательных организациях, но и в жилом секторе. По его словам, обеспечение безопасности детей является первоочередной задачей, и для этого в каждой школе и детском саду определены наиболее защищенные помещения — глухие коридоры, тамбуры или другие пространства без окон. Все такие зоны поддерживаются в надлежащем санитарном состоянии.

Плановые работы по расчистке и подготовке подвалов ведутся во всех образовательных учреждениях курорта.

Мария Удовик