Компании РФ получили 140 млрд руб. благодаря снижению фискальной нагрузки

Российские компании получили поддержку на сумму около 140 млрд руб. благодаря снижению фискальной нагрузки. Об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев.

«Наиболее востребованными со стороны бизнеса являются меры поддержки, которые предусматривают снижение фискальной нагрузки при осуществлении внешнеэкономической деятельности»,— отметил Валерий Пикалев на пленарном заседании Совфеда (цитата по ТАСС).

По словам главы ФТС, наиболее популярны среди данных мер поддержки временное обнуление ставок ввозных пошлин, расширение перечня льгот на товары приоритетного импорта, включая продукты питания, лекарственные препараты, а так же высокотехнологичное оборудование и комплектующие.