Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние португальского нападающего Криштиану Роналду оценивается в $1,4 млрд. Он стал первым футболистом, добравшимся до этой отметки.

По оценкам Bloomberg, Роналду на протяжении долгого времени зарабатывал на одном уровне с аргентинским форвардом Лионелем Месси. В 2023 году португалец подписал с саудовским клубом «Ан-Наср» рекордный контракт в $200 млн. Через два года он продлил соглашение, которое теперь оценивается более чем в $400 млн.

Отмечается, что за период с 2002 по 2023 года Роналду заработал около $550 млн. Также партнерство с крупнейшими брендами (Nike, Armani, Castrol) увеличило его состояние более чем на $175 млн. Футболист развивает собственный бренд CR7, включающий сеть отелей, фитнесклубов и линию одежды, однако этот бизнес «не является основным источником богатства».

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Ранее нападающий играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». В 2016 году в составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы.

Таисия Орлова