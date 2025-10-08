Минпросвещения внесет в ГД проект о продлении упрощенной сдачи ОГЭ в ближайшие дни

Замминистра просвещения Владимир Желонкин сообщил, что министерство в ближайшие дни внесет в Госдуму законопроект о продлении эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ.

Господин Желонкин добавил, что эксперимент настраивает систему образования таким образом, чтобы у всех детей была возможность получить знания и необходимые для самореализации навыки. «Дети разные, кто-то проявляет свой талант раньше, кто-то — позже, кто-то находится в какой-то тяжелой жизненной ситуации в связи»,— сказал он в ходе круглого стола комитета по просвещению в Госдуме (цитата по ТАСС).

Закон об экспериментальной сдаче ОГЭ президент Владимир Путин подписал 1 апреля 2025 года. В трех регионах (Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область) учащиеся 9-х классов сдавали только экзамены по русскому языку и математике. Идущие в 10-й класс ученики сдавали ОГЭ в привычном формате. По итогам эксперимента Минпросвещения решило продлить его на 2029 год и расширить еще на три региона — Татарстан, Ростовскую и Тюменскую области.

Полина Мотызлевская