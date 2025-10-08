Набиуллина: доля безналичных платежей в России в первом квартале превысила 87%

По итогам первого квартала доля безналичных платежей в рознице выросла с 86,7% до 87,5%, сообщила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что по этому показателю Россия входит в топ-5.

«Это очень высокий показатель... Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре»,— рассказала глава ЦБ на «Финополисе».

Регулятор по итогам 2024 года отмечал , что в России сохраняется тренд на безналичные операции, но объем транзакций по банковским картам стал снижаться. В июле глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что по итогам 2025 года ожидает роста доли безнала до 90%.