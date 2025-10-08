Профессиональная психологическая помощь в новом филиале Клиники Глазуновой

На этой неделе первых пациентов принял открывшийся филиал Клиники Глазуновой на улице Старокубанской. О том, что способствовало расширению известного далеко за пределами Краснодара Центра профессиональной терапии и какую помощь могут получить там пациенты, рассказал главный врач клиники Иван Демьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Клиника Глазуновой Фото: Клиника Глазуновой

— Иван Александрович, почему возникла необходимость открытия еще одного филиала Клиники Глазуновой в Краснодаре?

— В последние годы наблюдается значительное увеличение обращений россиян за психологической помощью: по данным ВЦИОМ, доля обратившихся возросла за 10 лет в два раза. Краснодар в этом плане не исключение.

Мы это видим по приросту пациентов — в прошлом году получили консультации более 8 тысяч человек. Сегодня за поддержкой к специалистам нашей клиники прибегают жители не только краевой столицы и Кубани, но и других регионов Южного федерального округа. Спрос на услуги клиники значительно вырос в последние годы. Можно сказать, необходимость расширения продиктована самой жизнью.

— Почему, на ваш взгляд, люди стали чаще обращаться к услугам психиатров?

— Люди стали более ответственно относиться к своему здоровью, а том числе и психическому. Забота о ментальном здоровье становится частью культуры, особенно в больших городах. Уровень психологической грамотности и осведомленности населения значительно вырос. Психотерапия сегодня позиционируется как часть медицинской помощи, особенно у молодого поколения.

Раньше люди опасались обращаться к психологам и психиатрам из-за страха осуждения, стыда, неверия в эффективность терапии. Некоторым было трудно доверить сокровенное незнакомому человеку. Также в обществе были распространены мифы о том, что к психологу обращаются только слабые или сумасшедшие люди, тогда как на самом деле психологи работают со здоровыми людьми, помогая им успешно преодолевать возникшие жизненные трудности и состояния, при этом любая информация остается конфиденциальной.

На мой взгляд, это позитивные перемены, ведь психотерапия нацелена на улучшение качества жизни граждан, что влияет на их работоспособность, психоэмоциональное благополучие и благополучие общества в целом.

— Какую помощь могут получить краснодарцы в новом филиале?

— Как и в новом филиале, так и в основной клинике, всем обратившимся гарантирована профессиональная помощь психиатров, психотерапевтов, психологов.

В клинике работают более 30 высококвалифицированных специалистов — кандидаты наук, врачи высшей категории, которые не только успешно лечат, но и сами постоянно учатся.

С 2023 года мы проводим ежегодную конференция памяти Татьяны Ивановны Глазуновой, в которой участвуют не только психиатры, но и врачи смежных специальностей — кардиологи, онкологи, дерматологи и гастроэнтерологи. Эта конференция стала уже событием не только регионального, но и федерального уровня. Также на базе нашей клиники Санкт-Петербургский Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева проводит обучение клинических психологов.

Специалисты клиники используют как медикаментозные, так и немедикаментозные виды лечения, в том числе психотерапевтические и физиотерапевтические. Все программы основаны на достижениях современной медицинской науки.

Главные принципы нашей работы были заложены 10 лет назад основательницей нашей клиники Татьяной Ивановной Глазуновой. Мы видим свою миссию в том, чтобы помочь людям с разными состояниями и расстройствами жить полной, насыщенной жизнью, просто взяв свою болезнь под контроль.

Все состояния, которые возникают у людей в современном мире и мешают им полноценно жить — тревожные расстройства, депрессии, панические атаки, неврозы, фобии, нарушения сна, проблемы в семье (проводится семейная терапия) и коллективе, нарушения поведения у детей, расстройства пищевого поведения, самоповреждающее поведение и даже низкая самооценка, преодолимы при поддержке специалистов Клиники Глазуновой, имеющих большой и успешный практический опыт.

Адрес нового филиала:

г. Краснодар, ул. Старокубанская, 123A

Адрес основной клиники:

г. Краснодар, ул.Шоссе Нефтяников, 37/5

Тел: +7 861 255-18-45, +7 (918) 451-48-43

Телеграм канал: t.me/clinic_glazunova

Сайт: clinic-glazunova.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

