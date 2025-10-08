Организатор концерта группы «Ленинград» в Новосибирске получил штраф за мат

Компанию «Ф ИКС 9», организатора концертов группы «Ленинград», оштрафовали на 40 тыс. руб. за использование музыкантами нецензурной брани во время концерта в Новосибирске (ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ). Защита обжаловала это решение. Дело будет рассмотрено в Кировском райсуде, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Группа «Ленинград» выступила с концертами в Новосибирске с 29 по 31 мая на площадке «Сибирь-Арены». Перед туром региональные власти получили обращение местных жителей с просьбой запретить концерт.

«На концерте были исполнены музыкальные произведения (песни), содержащие нецензурную брань. В связи с чем мировой суд пришел к выводу, что ООО "Ф ИКС 9" не предприняло надлежащих мер к обеспечению соблюдения требований законодательства»,— говорится в сообщении. В результате организатор концертов получил штраф.

Защита считает, что в действиях «Ф ИКС 9» нет состава административного правонарушения. Суд рассмотрит жалобу 5 ноября.

Скандально известная рок-группа «Ленинград» была создана в 1997 году. Концепция группы, по словам ее основателя Сергея Шнурова, была «совершенно наглая», а сама группа — «народная». Песни группы, содержащие нецензурную лексику, стали национальными хитами.

Михаил Кичанов