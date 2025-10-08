Трем тройням Ростовской области выплатят в 2025 году по 85 тысяч рублей

В Ростовской области 53,3 тыс. многодетных семей пользуются мерами социальной поддержки. Среди них 70 семей воспитывают десять и более детей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном министерстве труда.

По информации ведомства, звание «Мать-героиня» носят три жительницы области: Лия Александровна Безкоровайная из Неклиновского района, воспитывающая 14 детей, Надежда Алексеевна Осяк из Ростова-на-Дону с 18 детьми и Любовь Анатольевна Короченцева из Азова, у которой 12 детей.

«Многодетные семьи получают поддержку независимо от доходов и имущества. Им положена ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка: до 6 лет — на покупку лекарств по рецептам врачей, школьникам — на одежду, спортивную форму и проезд в общественном транспорте»,— пояснили в ответе на официальный запрос «Ъ-Ростов».

Согласно предоставленным сведениям, семьям компенсируют 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. При рождении третьего и последующих детей выплачивают региональный материнский капитал — в 2025 году его размер составляет 151,6 тыс. руб.

В 2025 году на Дону появились три тройни. Семьи, где одновременно родились трое и более детей, получают единовременную выплату 85,6 тыс. руб. на каждого ребенка. Многодетным также компенсируют расходы на газификацию жилья — до 100 тыс. руб.

«Кроме того, малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума — в 2025 году это 16,7 тыс. руб.— могут претендовать на дополнительные меры поддержки при соответствии критериям нуждаемости»,— ответили «

Валентина Любашенко