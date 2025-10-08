Строительство нового водовода в Сочи завершат к концу ноября

Мэр Сочи Андрей Прошунин в ходе рабочего объезда посетил строительную площадку в микрорайоне Голубые Дали, где возводится магистральный водовод диаметром 800 мм. Проект реализуется в рамках государственной комплексной программы и направлен на повышение надежности и качества водоснабжения Адлерского района, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Строительство водовода предусматривает пять этапов, два из которых уже находятся в активной фазе. Первый участок протяженностью около 5,4 км готов на 30%, второй — протяженностью свыше 1,5 км — также находится в работе. На объектах выполняются сварочные и земляные работы, применяется технология горизонтально направленного бурения скважин, позволяющая минимизировать вмешательство в городскую среду. На площадке ежедневно задействованы более 20 специалистов и 19 единиц техники. Завершение запланированного объема работ ожидается до конца ноября.

Глава города отметил, что строительство нового водовода является стратегическим инфраструктурным проектом, реализуемым при поддержке федеральных и краевых властей. По его словам, реализация проекта создаст современную и устойчивую систему водоснабжения, обеспечит бесперебойную подачу воды и повысит ее качество для жителей Адлерского района. Он также подчеркнул, что применение современных технологий позволяет проводить прокладку сетей без масштабных разрытий и перекрытия движения, что снижает неудобства для горожан.

Работы выполняются в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края». Проектная документация разработана ФАУ «РосКапСтрой» и получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Новый магистральный водовод пройдет от резервуаров «Чайфабрика» до границы Адлерского и Хостинского районов. После ввода в эксплуатацию он позволит вывести из оборота изношенные сети, включая основной трубопровод диаметром 500 мм вдоль улицы Ленина. Увеличение диаметра до 800 мм обеспечит рост пропускной способности системы, даст возможность подключения новых жилых и административных объектов, а также гарантирует стабильное водоснабжение более чем 50 тыс. жителей Сочи.

Мария Удовик