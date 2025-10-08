Единоросс Евгений Маслов избран мэром Курска

Как и предполагал «Ъ», новым мэром Курска избран руководитель регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов. Об этом сообщили в городском собрании Курска, которое проводило выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Маслов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Евгений Маслов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За господина Маслова проголосовал 31 депутат, присутствовавший на заседании. Вторым кандидатом на пост был глава Рыльского района Андрей Белоусов. За него не отдал голос ни один депутат.

Пост мэра Курска был вакантен с апреля, когда в отставку ушел Игорь Куцак, работавший градоначальником с 2022 года. Временно пост главы до сегодняшнего дня занимал заммэра Сергей Котляров. Он не стал участвовать в борьбе за должность мэра.

Евгений Маслов с 2014 года возглавляет исполком реготделения ЕР. После начала специальной военной операции полтора года занимал аналогичный пост в Донецкой народной республике.

Сергей Толмачев, Воронеж