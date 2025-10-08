EUObserver: Венгрия и Словакия могут отсрочить принятие 19-го пакета санкций ЕС

Власти Венгрии и Словакии могут затянуть принятие 19-го пакета санкций Евросоюза против России, так как намерены достичь уступок в собственных интересах. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на источники.

Правительство Венгрии хочет добиться, чтобы в полный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, предложенный Еврокомиссией, внесли исключения. Однако Будапешт не будет угрожать своим правом вето, поскольку президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивают на полном запрете закупок российского СПГ. Поэтому венгерские власти готовятся к консультациям с главами других стран ЕС по отдельным пунктам потенциального ограничения.

Словакия намерена связать одобрение 19-го пакета санкций с ослаблением требований по планируемому запрету на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Премьер-министр страны Роберт Фицо, вероятно, поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета, которое пройдет 23-24 октября.

Еврокомиссия раскрыла содержание нового пакета санкций против России 19 сентября. Предлагаемые меры включают ограничения на операции банков, импорт российского топлива, а также предложения по использованию активов РФ для помощи Украине.