Агентство останется в неоплатном долгу

УФНС России по Челябинской области как единственный кредитор подведомственного министерству экономического развития региона АНО «Агентство инвестиционного развития» решило завершить процедуру банкротства должника. На последнем собрании кредиторов конкурсного управляющего обязали обратиться в суд с соответствующим ходатайством. Долг по налогам в сумме 411 млн руб., доначисленный агентству в 2020 году, так и остался неоплаченным. Ранее суды отказались признать недействительными сделки должника по передаче денег и квартир на 1,5 млрд руб. правительству региона, а также привлекать к субсидиарной ответственности бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и еще десятерых человек.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне завершается очередной срок конкурсного производства АИР Челябинской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В июне завершается очередной срок конкурсного производства АИР Челябинской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Процесс банкротства автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АИР, учредитель — министерство экономического развития региона) может завершиться в ближайшее время. Единственный кредитор — УФНС России по Челябинской области решил прекратить дальнейшую процедуру. Информация о таких результатах последнего собрания кредиторов опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Собрание решило: обязать конкурсного управляющего обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством о завершении процедуры банкротства по делу о несостоятельности АНО “АИР ЧО”»,— говорится в протоколе собрания.

Изначально в повестке собрания кредиторов, инициированного конкурсным управляющим агентства Алексеем Пивоваровым, единственным был вопрос согласия на финансирование процедуры банкротства должника ввиду отсутствии у него какого-либо имущества.

УФНС по Челябинской области согласие не дало и отказалось финансировать процедуру.

Конкурсный управляющий сообщил “Ъ-Южный Урал”, что средства в том числе были нужны для оплаты государственной пошлины за подачу в Верховный суд РФ кассационной жалобы на отказы привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. На прошлой неделе высшая инстанция отказалась предоставить отсрочку уплаты пошлины и вернула жалобу.

По словам Алексея Пивоваров, кредитор посчитал, что все мероприятия процедуры банкротства выполнены.

По мнению конкурсного управляющего, шанс на пересмотр решения по субсидиарной ответственности в Верховном суде «хоть маленький, но есть». Иных возможностей для погашения долга у агентства не имеется.

«Причина, по которой единственный кредитор в лице УФНС России по Челябинской области отказался от финансирования процедуры банкротства и решил обязать конкурсного управляющего обратиться в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства, заключается в том, что, по мнению кредитора, мероприятия конкурсного производства выполнены, а финансировать процедуру они не обязаны. При этом задолженность в общей сумме 411 млн руб. останется непогашенной»,— сообщил Алексей Пивоваров в ответ на запрос “Ъ-Южный Урал”.

18 июня завершается очередной шестимесячный срок процедуры конкурсного производства АИР Челябинской области. Ходатайство о завершении банкротства пока в суд не подано.

АИР Челябинской области было создано правительством региона в 2013 году для поддержки крупных инвестпроектов. Учредитель — министерство экономического развития региона. В начале 2022 года агентство направило в арбитражный суд заявление о своем банкротстве после того, как не смогло оспорить доначисление налогов. В сентябре того же года в отношении АИР открыли конкурсное производство. В реестр кредиторов были включены только требования УФНС на сумму 411,6 млн руб.

Задолженность образовалась в 2020 году. После проверки налоговые органы обязали АИР доплатить в бюджет более 400 млн руб. за 2016–2017 годы в связи с нарушениями, связанными с проектами правительственного АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (с февраля 2023 года называется АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций”»). Так, в 2016 году АИР получило от учредителя субсидию в размере 1,5 млрд руб. для покупки у ЮУ КЖСИ ипотечных сертификатов на 1,09 млрд руб. Также агентство приобрело у корпорации закладные и уступки права требования по займам на сумму 400,4 млн руб., которые корпорация обязалась выкупить обратно. Впоследствии ЮУ КЖСИ выкупила сертификаты, оплатив их частично деньгами, частично квартирами, большинство которых находятся в микрорайоне Белый хутор. Затем эту недвижимость АИР подарило управделами губернатора и правительства области.

По мнению налогового органа, стоимость подаренной недвижимости агентство необоснованно включило в состав внереализационных расходов, занизив тем самым налогооблагаемую базу.

Конкурсный управляющий в ходе процедуры банкротства пытался оспорить сделку АИР по безвозмездной передаче 131 квартиры общей стоимостью 393 млн руб. министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области. Однако получил отказ в судах трех инстанций. Верховный суд РФ не нашел оснований для пересмотра решений. Также суды признали законными сделки АИР о передаче денег на сумму более 1 млрд руб. по договорам дарения министерству финансов региона и 13,4 млн по договорам возврата минэкономразвития области.

В июне прошлого года арбитражный суд региона отказал конкурсному управляющему в привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц по долгам на сумму более 41 млн руб. Ответчиками выступали: правительство Челябинской области, министерство экономического развития региона, бывший губернатор Борис Дубровский, его экс-заместитель Руслан Гаттаров, экс-министр экономического развития области Сергей Смольников, бывшие директора АИР Анатолий Лобко и Алексей Бобов, экс-члены наблюдательного совета АИР Евгений Тефтелев, Николай Дейнеко, Олег Дубровин, Федор Дегтярев, Александр Гончаров и Константин Захаров. В качестве обеспечительных мер суд арестовал имущество ответчиков в пределах суммы требований. В декабре прошлого года апелляционная инстанция оставила решение без изменения. В апреле 2025-го его утвердил Арбитражный суд Уральского округа.

Юлия Гарипова