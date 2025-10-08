Евгений Малкин набрал два очка в первом матче нового сезона НХЛ

В ночь на 8 октября стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В первый день было сыграно три матча.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» начал сезон с победы над «Чикаго Блэкхокс». Встреча завершилась со счетом 3:2. У победителей голы забили Энтони Джон Грин, Картер Верхеге и Йеспер Боквист, у проигравших — Фрэнк Назар и Теуво Терявяйнен. Российский голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.

«Питтсбург Пингвинс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0. Дублем отметился Джастин Бразо, также шайбу забросил Блейк Лизотт. Российский форвард Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Игроки «Питтсбурга» — нападающие Евгений Малкин и Сидни Кросби, а также защитник Крис Летанг начали 20-й подряд совместный сезон в НХЛ, таким образом установив новый рекорд лиги. Всю свою карьеру в НХЛ эти хоккеисты провели за один клуб, в составе которого стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

В заключительном матче дня «Колорадо Эвеланш» одержал гостевую победу над «Лос-Анджелес Кингс» — 4:1. В составе победившей команды шайбы забросили Сэм Малински и Арттури Лехконен, два гола на счету Мартина Нечаса. Единственный гол «Лос-Анджелеса» забил Кевин Фиала. Форвард «Эвеланш» Нейтан Маккиннон отличился двумя передачами. Нападающий установил новый рекорд клуба по числу набранных очков — на его счету 1017 результативных баллов.

Таисия Орлова