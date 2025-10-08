Более 2,8 тыс. человек лишили гражданства РФ с 2023 года

С 2023 года более 2,8 тыс. человек были лишены приобретенного гражданства РФ за непостановку на воинский учет и совершение преступлений. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Он обязывает МВД предоставлять военным комиссариатам сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского паспорта. В июле 2025 года в Госдуму внесли поправки о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. В сентябре документ одобрило правительство.

В июле этого года Госдума приняла закон о расширении перечня оснований для лишения гражданства. Поправки добавили в текущий список оснований преступления по более 20 составам 14 статей Уголовного кодекса.

Полина Мотызлевская