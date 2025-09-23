Не все запреты одинаково полезны

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 22 сентября вынесла свои заключения на несколько «военных» депутатских инициатив. Поправки о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет были одобрены, хотя и с рядом замечаний. А вот законопроект о запрете закупать для армии иностранное вещевое имущество в кабмине сочли избыточным, поскольку соответствующие вопросы уже урегулированы нормативными актами президента и правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, уточняющий механизм лишения приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета, группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия») внесла 16 июля. В пояснительной записке авторы указали, что действующее законодательство уже содержит соответствующие нормы, однако не конкретизирует механизм их реализации.

Предложенные новеллы призваны устранить этот пробел. Так, устанавливать факт уклонения от постановки на воинский учет будут военкоматы, а направлять соответствующие заключения они должны будут в МВД. На основании этих данных ведомство сможет принять решение о прекращении гражданства.

Правкомиссия поддержала законопроект в целом, но высказала к нему целый ряд замечаний. В частности, была отмечена некорректность формулировки «без уважительной причины уклонившихся от исполнения обязанностей по воинскому учету», поскольку умышленное уклонение от обязанностей «по своей природе не может иметь уважительной причины». Также депутатам предложили синхронизировать сроки направления заключения военкомата и его отмены в случае, если гражданин явился в комиссариат, а также предусмотреть в проекте положения об информировании гражданина о соответствующих решениях и о возможности их обжалования. Наконец, технической корректировки требует одна из проектируемых частей закона в «целях исключения возможности прекращения гражданства у детей, приобретших его по рождению», указано в проекте отзыва.

Еще одну инициативу того же Андрея Картаполова и его заместителя Андрея Красова — о круглогодичном призыве на военную службу — в кабмине поддержали при условии небольшой доработки ко второму чтению. А вот третий законопроект депутата Картаполова — о запрете закупок по гособоронзаказу вещевого имущества, произведенного за рубежом,— правкомиссия сочла избыточным.

В правительстве напомнили, что любые изъятия при осуществлении закупок, включая введение запретов, относятся к полномочиям кабмина, который в декабре 2024 года уже принял постановление, установившее запрет на приобретение иностранных товаров при госзакупках «для обеспечения федеральных нужд». Дабы исключить риск срыва закупок, постановление предусматривает возможность неприменения запрета (разрешение выдает Минпромторг) в случае, если необходимый товар в России не производится, отмечается в проекте отзыва. Параллельно правительство работает над выполнением августовского указа президента, который поручил обеспечивать вооруженные силы РФ отечественным вещевым имуществом с 1 января 2026 года. «Таким образом, законодательством предусмотрены достаточные меры, способствующие достижению технологического суверенитета, в том числе при осуществлении закупок в рамках государственного оборонного заказа»,— подытожила комиссия.

Григорий Лейба