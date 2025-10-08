Набиуллина: банковское рабство почти ушло в прошлое

Россиянам стало проще выбирать и менять банки, услугами которых они пользуются, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, «банковское рабство» в стране почти отошло в прошлое.

Глава ЦБ рассказала, что технологии в банковской сфере ведут к росту конкуренции. «Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое»,— сказала госпожа Набиуллина на «Финополисе-2025».

Де-юре «зарплатное рабство» отменено еще в 2014 году. Тогда в Трудовой кодекс РФ внесли поправки, позволяющие физлицам при устройстве на работу указывать в заявлении банк, в который должна быть переведена зарплата. Также в кодексе прописали право на замену зарплатного банка. В 2019 году был принят закон об административной ответственности для работодателей, которые ограничивают своих сотрудников в выборе зарплатного банка.