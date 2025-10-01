Стубб: Трамп перешел от политики «пряника» к «кнуту» в отношении России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил об изменении в подходе президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине. По мнению господина Стубба, президент США перешел от политики «пряника» к «кнуту». Об этом Александр Стубб рассказал в интервью Politico.

Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

По мнению финского президента, действия Вашингтона говорят о решимости США усилить давление на Россию. «Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут»,— сказал он.

Господин Стубб также упомянул стратегическую важность вступления Украины в Евросоюз и поддержал идею использования замороженных российских активов для выдачи кредитов Киеву.