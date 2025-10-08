Спикером гордумы Воронежа избрали Героя России Андрея Дьяченко

Депутаты нового созыва городской думы Воронежа на первом заседании избрали председателем Героя России и военного летчика Андрея Дьяченко. Он был единственным кандидатом на пост.

Владимир Путин и Андрей Дьяченко

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Владимир Путин и Андрей Дьяченко

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

По итогам тайного голосования за господина Дьяченко голоса отдали 28 депутатов, еще 4 были против. Один испортил бюллетень для голосования.

В начале недели президиум политсовета «Единой России» согласовал кандидатуру подполковника Андрея Дьяченко на должность спикера гордумы. Он избрался в думу во главе партийного списка. До этого председателем думы был Владимир Ходырев.

Андрею Дьяченко 43 года. В армии служит с 1999 года, а в 2016-м получил звание Героя России за участие в боевых действиях в Сирии. Сейчас является заместителем командира авиационной эскадрильи 47-го смешанного авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО в Воронежской области, а также руководит кафедрой тактики истребительной авиации командного факультета Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Сергей Толмачев, Воронеж