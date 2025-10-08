Экспертиза обосновала признание уфимских Восьмиэтажек памятниками истории

Историко-культурная экспертиза признала обоснованным включение двух восьмиэтажных домов на Первомайской улице в Уфе в число памятников градостроительства и архитектуры, входящих в ансамбль застройки Черниковска.

Акты экспертизы подготовил Владимир Рубин, доцент кафедры истории государства и права Оренбургского института Московского государственного юридического университета. Проекты экспертных заключений обсуждались еще в конце 2023 года.

Речь идет о так называемых «Восьмиэтажках» на пересечении Первомайской с улицей Ульяновых. Жилые дома построены в 1954-1956 году. По мнению историка, два этих здания наряду с другими сооружениями Уфы середины прошлого века (такими как Дворец культуры имени Серго Орджоникидзе, а также кинотеатры «Победа» и «Родина») «соответствуют уровню лучшей московской и ленинградской застройки того времени».

В акте экспертизы также говорится, что до 1960-х годов башни «восьмиэтажек» были самыми высокими жилыми домами в Башкирской АССР.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее Башкультнаследие начало проработку вопроса о том, чтобы включить 188 домов в Черниковке в госреестр объектов культурного наследия как единый памятник истории и культуры.

Идэль Гумеров