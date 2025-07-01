Когда во всех ОКНах зажгутся огни

Вчера завершились слушания по акту экспертизы о включении 188 выявленных объектов культурного наследия (ОКН) в уфимской Черниковке в единый госреестр. Согласно документу, здания, расположенных от дворца Орджоникидзе до улицы Александра Невского, войдут в состав единого объекта культурного наследия. Цель проекта, как сообщил «Ъ» заместитель начальника Башкультнаследия Айнур Муслюмов, экономия бюджетных денег при ремонте МКД по красной линии улиц и запрет на строительство жилых комплексов рядом с памятниками архитектуры. Инициативу поддержали опрошенные общественники и эксперты в сфере недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В исторической части Черниковки хотят запретить строительство новых домов

Фото: Дмитрия Колпакова, Коммерсантъ В исторической части Черниковки хотят запретить строительство новых домов

Фото: Дмитрия Колпакова, Коммерсантъ

Вчера завершились общественные слушания по акту государственной историко-культурной экспертизы о включении 188 выявленных объектов культурного наследия (ОКН) в уфимской Черниковке в единый госреестр, указывается на сайте Башкультнаследия. Экспертизу с июля 2023 года по июнь 2025 года проводил заместитель директора Научно-производственный центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии, историк Дим Абдулгужин. Предложений в Башкультнаследие не поступало, сообщил заместитель начальника ведомства Айнур Муслюмов.

В состав единого объекта культурного наследия, согласно акту, возможно включить 188 двух-пятиэтажных зданий, расположенных от дворца Орджоникидзе до улицы Александра Невского. Они были построены в 1938-1962 годах на территории города Черниковска (в 1956 году вошел в состав Уфы), во многих из них проживают люди, а другие представляют собой общественные здания. Например, корпус Уфимского государственного нефтяного технического университета и бывший кинотеатр «Победа». Эти здания, как указано в документе, хоть и отличаются друг от друга композиционно и декоративным убранством фасадов, но «стилистически дополняют друг друга, создавая единый культурный ландшафт».

До конца этой недели Башкультнаследие подготовит проект приказа о включении объектов в госреестр в качестве достопримечательного места, который также выставят на общественные обсуждения. При реализации проекта под охрану возьмут территорию вокруг домов, поскольку цель проекта — градостроительное регулирование Черниковки, отметил Айнур Муслюмов. По его словам, градостроительные регламенты еще предстоит разработать.

«В чем отличие памятника от достопримечательного места? В первом случае мы охраняем каждый архитектурный элемент объекта. К примеру, карниз, фриз, архитрав и прочее. Во втором случае речь идет об охране более масштабной. Тот дух Черниковска, который был создан, его необходимо сохранить. Градостроительная среда, сформированная вокруг данных объектов культурного наследия, запретит строительство многоквартирных домов. И рядом с нашими любимыми зданиями не будет «свечек» и прочих ЖК»,— отметил замначальника Башкультнаследия.

Господин Муслямов добавил, что единственным допустимым вариантом для строительства будет воссоздание в границах ОКН утраченного исторического здания: «Это первая проба пера по созданию такого вида памятника и такого вида градостроительного урегулирования».

Другой плюс проекта, по словам господина Муслюмова, экономия бюджета. По его словам, на разработку проектной документации с прохождением историко-культурной экспертизы регоператор может тратить около 2 млн руб. на один объект, а сейчас эта сумма уменьшится до 150-200 тыс. «Регоператор сможет благополучно заходить и ремонтировать многоквартирные дома по красной линии улиц»,— сказал он.

Похожую схему, отметил Айнур Муслюмов, можно будет распространить в микрорайоне Дема. По его словам, на улице Левитана, Центральной и Новороссийской улицах находится свыше 100 выявленных объектов культурного наследия.

По словам главы башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльзы Маулимшиной, с подобной инициативой она выступила в 2019 году на заседании Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии, в котором состоит. «С тех пор проведено множество совещаний, и вот, спустя 5,5 лет с первого заседания, наконец-то, можем констатировать факт сохранения уникального ансамбля»,— добавила она.

Точечная застройка рядом с ОКН, даже если она ведется за пределами их границ, должна быть недопустима, потому что даже визуально нарушает архитектурный облик улиц, отметила гендиректор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева.

«Не очень красиво, когда высотки соседствуют с историческим фондом. К примеру, в центре Москвы такие дома, как у нас, ценятся больше всего, потому что они невысокой этажности, с хорошими планировками и с высокими потолками. Такие дома нужно не только сохранить, но и отреставрировать, чтобы людям было там комфортно жить. Благоустройство дворов дело наживное»,— добавила госпожа Андреева в поддержку инициативы Башкультнаследия.

Венера Хисамова