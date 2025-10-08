В Притяжении зафиксировано более 7 млн посещений

Только за неделю до рекордной отметки парк посетили более 35 тыс. раз, почти 160 тыс. посещений зафиксировали в сентябре. А рекордным стало 19 июля: 132 тыс. посещений пришлись на День металлурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Напомним, первая очередь проекта «Притяжение» была представлена жителям города инициатором и ключевым инвестором проекта, председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым в июле 2022 года — это были здания инфоцентра, фудмола, часть бульвара с фонтаном, детские площадки, роллер-парк.

И с тех пор каждый год вводятся в строй новые объекты, развивается парковое пространство. В 2023 году реализован сложнейший ландшафтный проект — построены искусственное озеро и видовой холм. В 2024 году — каскадный светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины», арт-квартал, спортивный кластер. В 2025 году в рамках четвертой очереди открыт центр развлечений — современное многофункциональное пространство, ориентированное на посетителей всех возрастов. Введены в строй скейт-парк и крытая площадка для игры в падел-теннис, центральная и южная входные группы объединены пешеходным бульваром. В конце этого года откроется термальный комплекс со спа-отелем — этого события жители Магнитогорска ждут с нетерпением.

Многофункциональность инфраструктуры и ее круглогодичность позволяют парку-курорту формировать множество пользовательских сценариев для любых аудиторий и возрастов.

В этом году в Притяжении прошли такие крупные мероприятия, как форум российских медиа «Медиагора-2025», спортивный фестиваль «Уральская классика», этап чемпионата России по пляжному волейболу, большой спортивный фестиваль «Сила притяжения», грандиозный праздник с концертом звезды шоу-бизнеса Мари Краймбрери на День металлурга. Помимо масштабных событий в парке регулярно — концерты с лекциями, тематические вечера, диджей-сеты, мастер-классы, танцевальные флэшмобы, зарядки, занятия йогой. В любое время года здесь обязательно происходит что-то интересное, важное, веселое, познавательное. В Притяжении найдут для себя полезное занятие как любители неспешных прогулок, так и сторонники активных спортивных упражнений.

Высокий уровень организации паркового пространства за эти годы высоко оценен на многочисленных конкурсах федерального уровня. Одна из последних побед — в конкурсе XXIII национальной премии индустрии развлечений и отдыха «Хрустальное колесо». Но самое главное, что благодаря активному вводу новых объектов, насыщенной событийной программе и масштабному благоустройству городской курорт «Притяжение» от года к году становится все более востребованным и популярным среди жителей и гостей города, о чем и свидетельствуют показатели его посещаемости.

ПАО «ММК»