Прокуратура не смогла оспорить включение аренды Toyota в тарифы на юге Башкирии

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил право ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ) включить в тарифы на электроэнергию на юге Башкирии расходы на аренду Toyota Corolla.

АСТ обеспечивает электроэнергией Стерлитамак, Ишимбай и Салават. Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2023 года зампрокурора Стерлитамака Владимир Чиликин внес в адрес компании представление с требованием исключить из обоснования тарифов на следующий год затраты на передвижение руководства организации на арендованном автомобиле.

Не согласившись с претензиям, АСТ обратилась с иском в суд с просьбой признать действия надзорного ведомства незаконными. Арбитражный суд Башкирии и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд сначала встали на сторону прокуратуры, однако в конце прошлого года кассационная коллегия вернула дело на новое разбирательство. В феврале и июне этого года суды двух инстанций удовлетворили требования АСТ.

Прокуратура Башкирии обратилась с кассационной жалобой, но суд Уральского округа признал ее доводы несостоятельными.

Идэль Гумеров