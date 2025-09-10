Северная Осетия направит 1,5 млрд на развитие АПК в 2025 году

Правительство Северной Осетии направит около 1,5 млрд руб. из республиканского бюджета на субсидирование аграриев по 20 направлениям, включая модернизацию агропромышленных объектов и внедрение маркировки молочных продуктов. Средства предназначены для компенсации расходов на создание и модернизацию предприятий агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба правительства республики.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По информации ведомства, часть денег направят на покупку и запуск маркировочного оборудования для обязательной маркировки определённых видов молочной продукции. Дополнительно на подготовку специалистов для аграрной отрасли в 2025 году из республиканского бюджета выделили 50 млн руб.

«Общий объем федеральной поддержки, которую планирует получить Северная Осетия в 2025 году, составляет 27 млрд руб.»,— уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко