Электропоезд «Финист» начнет курсировать по маршруту Нижний Тагил — Артемовский

Пригородный скоростной электропоезд «Финист» с 26 октября начнет курсировать по маршруту Нижний Тагил — Верхняя Салда — Нижняя Салда — Алапаевск — Артемовский, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Время в пути от Нижнего Тагила до Верхней Салды составит 50 минут, а до Алапаевска — 2 часа 30 минут. Тестовую поездку по новому маршруту специалисты РЖД провели 11 сентября. Приобрести билеты на поезд можно с 17 октября.

Запуск поезда по новому маршруту стал ответом на просьбы свердловчан решить вопрос транспортного сообщения между Нижним Тагилом и Верхней Салдой. Спрос на это направление вырос из-за развития промышленности и открытия новых производств — например, завода по производству автомобильных тормозных дисков и суппортов Rossko в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина», а также благодаря строительству новой золотоизвлекательной фабрики «Салдинская золоторудная компания» в Нижней Салде. В Алапаевске запускается новая очередь ОЭЗ.

Напомним, первый электропоезд «Финист» был запущен 15 декабря. Он ездит по маршруту Омск — Тюмень — Екатеринбург круглогодично и отправляется каждый день.

Ирина Пичурина