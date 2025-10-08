РСПП попросил Мишустина отменить введение новых ставок за вред экологии

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой приостановить рост ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду. Подписанное главой РСПП Александром Шохиным обращение есть в распоряжении РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В письме господин Шохин указывает на «беспрецедентный рост» ставок в грядущие пять лет. Показатель может вырасти в «десятки тысяч раз», что, по оценкам бизнеса, приведет к дополнительной нагрузке и на промпредприятия, и на конечных покупателей.

В обращении уточняется, что проект распоряжения не проходил оценку регулирующего воздействия и общественные обсуждения, а значит, бизнес-сообщество не знает его методологической основы. В РСПП не исключают, что при определении ставок могли быть допущены ошибки. Это возможно, поскольку ставки для близких по предельно допустимым концентрациям и классу опасности веществ меняются по-разному.

Также господин Шохин обращает внимание на то, что для 35 загрязняющих веществ рост ставок платы в 2026 году составит от 2 до 11 тыс. раз. К 2030-го совокупный рост более чем в 20 раз предусмотрен для 154 из 199 загрязняющих веществ, эмитируемых в атмосферный воздух, и для 152 из 173 веществ — в водные объекты. Такое же увеличение предусмотрено и в отношении выбросов оксидов углерода и серы, фторидов, пыли всех видов, нефтепродуктов и соединений азота.

В РСПП убеждены, что в новом распоряжении есть несколько позиций, по которым ожидается «сверхвысокое повышение» ставок платы, и показатель резко отличается от уровня роста ставок для других загрязняющих веществ. К примеру, ставка платы за сброс железа в составе сточных вод уже в 2026 году составит 13,196 млн руб. за тонну, тогда как ставка на 2025-ый составляет 8,985 тыс. руб. за тонну.

Наконец, подчеркивают в союзе, резкий рост платы за негативное воздействие на окружающую среду повлечет очередное повышение цен на промышленные товары для конечных потребителей. В частности, это касается тарифов на электро- и тепловую энергию, размещение твердых коммунальных отходов.