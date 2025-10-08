У обвиняемого в хищении главы АО в ЯНАО арестовали имущество на 56 млн рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд арестовал имущество генерального директора акционерного общества, который обвиняется в хищении более 29 млн. руб., сообщили в окружном управлении СКР. Арестованы полученные преступным путем строительная техника и дорогой автомобиль общей стоимостью более 56 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава АО обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомлении о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства), и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершенного им преступления).

По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2025 года обвиняемый завысил стоимость материалов по госконтракту на ремонт дороги Лабытнанги — Харп. Через аффилированное юридическое лицо, которым он фактически управлял, он присвоил средства коммерческой компании. Эти деньги пошли на покупку стройтехники для подконтрольной фирмы и автомобиля для бывшей супруги. Кроме того, в 2021 году обвиняемый не уведомил органы миграционного контроля о наличии у него гражданства другой страны. Имущество арестовано для возмещения материального ущерба.

Расследование продолжается совместно с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области.

Ирина Пичурина