По делу о ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске проведут автотехническую экспертизу

После дорожной аварии в Ижевске, в которой погибли четыре человека, следственный отдел по расследованию ДТП СУ МВД по Удмуртии возбудил уголовное дело о нарушении водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 264 УК). Как сообщает 1-й отдел региональной ГАИ, назначена автотехническая судебная экспертиза. Причины дорожной аварии устанавливаются.

Напомним, дорожная авария произошла 7 октября около 14:30 на перекрестке улиц Удмуртской, Кирова и Авангардной. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris под управлением 65-летнего водителя выехал на встречную полосу на красный свет, где сбил троих человек на пешеходном переходе. После этого машина врезалась в автобус, следующий из Перми в Казань. На кадрах с видеорегистратора свидетеля видно, что автомобиль пересекал перекресток на высокой скорости.

Водитель Hyundai Solaris и три пешехода — женщины 61, 67 и 22 лет — погибли на месте ДТП. В автобусе находились 15 человек: 37-летний шофер и пассажиры не пострадали. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по части 2 предусмотрено до шести лет лишения свободы). Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах ДТП. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

На место аварии приезжал глава города Дмитрий Чистяков. Градоначальник дал указание помочь пассажирам автобуса добраться до вокзала и других пунктов назначения.