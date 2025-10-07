В ГАИ рассказали о предварительной причине ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске

Дорожная авария в Ижевске с четырьмя погибшими, по предварительным данным, произошла из-за выезда автомобиля Hyundai Solaris под управлением 65-летнего водителя на встречную полосу на красный свет. Легковушка сбила троих человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. После этого автомобиль врезался в автобус междугороднего сообщения. Об этом сообщил 1-й отдел Госавтоинспекции по Удмуртии.

Водитель легкового автомобиля и три пешехода — женщины 61, 67 и 22 лет — погибли на месте дорожной аварии. В автобусе находились 15 человек: по предварительным данным, 37-летний водитель и пассажиры не пострадали. На месте работают сотрудники ГАИ и оперативных служб. Обстоятельства аварии уточняются.

ДТП с автобусом и тремя легковыми автомобилями произошло на перекрестке Удмуртской ул., ул. Кирова и Авангардной ул. сегодня, 7 октября, около 14:30. Движение троллейбусов №2 и №14 в сторону центра было ограничено.