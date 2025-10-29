Сегодня день рождения у председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ее поздравляет президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин:

— Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Восхищение! Бессмысленно искать другое слово. Тонко чувствующий эстет, человек с прекрасным вкусом, очаровательная хрупкая женщина, многосторонняя личность — с Вами легко и интересно обсуждать любую тему — и стабильность макроэкономики, и классическую музыку. Одновременно — профессионал с глубоким знанием финансовой сферы, надежный партнер, который всегда поможет советом, поддержит в выработке смелых решений и постоянном развитии. Настоящая опора финансовой системы России, мудрый рефери. Примите мои самые сердечные поздравления. Хочется, чтобы всегда рядом с Вами были люди, в которых Вы будете уверены, на которых Вы можете положиться даже в самых сложных ситуациях. Желаю Вам регулярного успеха в борьбе с инфляцией, больше времени для себя и общения с миром прекрасного. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»