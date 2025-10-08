Пожар рядом с предприятием потушили после атаки БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области под удар БПЛА попали Каменский и Сальский районы, беспилотники были сбиты, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Никто не пострадал.

Губернатор в Telegram-канале написал, что в Сальском районе атака ВСУ привела к пожару — на территории одного из местных предприятий загорелась трава. Огонь распространился на площадь более 100 кв. м, пожар оперативно потушили. Возле какого предприятия это произошло, господин Слюсарь не уточнил.

Сегодня ночью над Ростовской областью были сбиты шесть беспилотников, сообщали в Минобороны России. Всего над российскими регионами между 23:00 мск 7 октября и 7:00 мск 8 октября уничтожены 53 БПЛА.