«Почта России» получит из бюджета 17,1 млрд рублей

На модернизацию отделений «Почты России» выделят 15 млрд руб. в 2026–2028 годах, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Еще 2,1 млрд руб. министерство направит на компенсацию убытков компании из-за доставки социально значимых печатных изданий в период с 2026 по 2028 год.

15 млрд руб. (ежегодно по 5 млрд руб. с 2026 по 2028 год) выделят на модернизацию почти 2,6 тыс. отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности. Их услугами пользуются около 2,4 млн жителей.

В 2021–2025 годах «Почте России» выделяли средства на модернизацию 3,3 тыс. отделений. В Минцифры утверждают, что эти вложения «дают положительный эффект». По данным ведомства, почти 8 млн жителей сельских и отдаленных населенных пунктов в 78 регионах страны «получили возможность пользоваться услугами почтовой связи и новыми современными сервисами в комфортных условиях». В Минцифры заверили, что за «целевым и эффективным» использованием бюджетных инвестиций ведется контроль.

