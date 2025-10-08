Цены на одежду могут вырасти на 4–6% вслед за увеличением пошлин

Стоимость спортивной одежды, лыжных костюмов в среднем и высоком ценовых сегментах может вырасти на 6% из-за повышения ввозных таможенных пошлин (Единый таможенный тариф ЕАЭС). Об этом свидетельствуют данные логистической компании «Трансгид», с которыми ознакомился «Ъ». В BMJ-Logistics говорят, что увеличение пошлин повлечет общий рост платежей за импорт на 18%. Для конечного потребителя это означает увеличение цен в среднем на 4–5%, для некоторых позиций верхней одежды — на 6%.

Предложение повысить ставки ввозных таможенных пошлин для 80 видов продукции легкой промышленности Россия внесла 22 сентября. Сейчас проект проходит оценку. Это решение собеседники «Ъ» на рынке связывают со стремлением властей поддержать российских производителей. Инициатива предполагает, что ставки на 80 позиций курток, пальто, брюк, бриджей, свитеров, пуловеров, профессиональной одежды, головных уборов, лыжных костюмов составят 15% от таможенной стоимости, но не менее €0,44–2,25 за 1 кг. Сейчас платежи составляют 10%.

Импорт занимает существенную долю на текстильном рынке РФ. По данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), в январе—сентябре он сформировал 52% розничных продаж маркируемой одежды, ремней, постельного, туалетного и кухонного белья.

Подробности — в материале «Ъ» «Текстилю перекраивают наценку».