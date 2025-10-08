При частичном обрушении здания в Мадриде погибли четыре человека

Двое рабочих, пропавших после частичного обрушения здания в центре Мадрида, найдены мертвыми, сообщает El Pais. Накануне вечером были найдены погибшими еще два человека.

Из четырех погибших трое — мужчины, одна женщина. Здание находилось на реконструкции. Прораб строительного проекта заявил, что во время ЧП на объекте могли работать от 30 до 40 человек. Пожарным пришлось вручную расчищать завалы, чтобы найти погибших.

Инцидент произошел днем 7 октября. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил, что в здании обрушился пол шестого этажа, вызвав обрушение всех нижних этажей до первого. Изначально сообщалось о восьми пострадавших. Точная причина ЧП пока не установлена.